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Общество

Занятия по профориентации для безработных пройдут в Дзержинске и Кстово

22 октября 2023 10:53  [94] Общество

Занятия по профориентации для безработных пройдут в двух городах Нижегородской области. Об этом сообщает Управление по труду и занятости населения региона.

Участники мероприятия смогут посетить групповые консультации профессионального психолога, с которым будут разобраны вопросы устройства на работу, профессионального развития и смены направления сферы трудовой деятельности.

Также психолог поможет гражданам определить уровень стресса при трудоустройстве и предоставит рекомендации по борьбе с ним.

Помимо того, карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению конкурентоспособного резюме и успешного прохождения собеседования.

Занятия в Дзержинском филиале состоятся 25 октября с 10:00 до 11:00.

Мероприятия в Кстовском феллиале пройдут 26 октября с 13:00 до 14:00 и 27 октября с 9:00 до 10:00.

С подробной информацией можно ознакомиться, обратившись в нижегородские филиалы центра занятости населения.

Было отмечено, что Нижегородская область в 2022 году в числе 17 регионов вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости.

Напомним, что занятия по соцадаптации для безработных пройдут в Нижегородской области с 25 по 27 октября.

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Теги:
Занятость и безработица
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