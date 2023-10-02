Нижегородские студенты могут принять участие в олимпиаде "Я – профессионал"

Студенты вузов Нижегородской области могут принять участие в седьмом сезоне Всероссийской олимпиады, которая пройдет с ноября 2023 года по июнь 2024 года, сообщают организаторы.
Основной целью мероприятия станет помощь обучающимся бакалавриата, специалитета и магистратуры проявить свои способности и, возможно ,начать свою карьеру в ведущих компаниях страны.
Принять участие в олимпиаде можно в одном или нескольких из более чем 70 направлений в различных сферах. Претенденты на победу могут проявить себя в медицине и здравоохранении, компьютерных и инженерных науках, квантовых технологияха, а также педагогических и сельскохозяйственных науках.
Также в рамках соревнования для студентов, успешно прошедших дополнительный конкурс мотивационных писем, пройдут профильные и междисциплинарные образовательные форумы.
Было отмечено, что в седьмом сезоне соревнования совершен полный переход к полному циклу карьерного наставничества участников. А для медалистов предусмотрены денежные премии от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Ознакомится с полным списком направлений для участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта: https://yandex.ru/profi/.
Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства науки и высшего образования РФ в рамках президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей". Оператор проекта – Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я – профессионал".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+