Нижегородские студенты могут принять участие в олимпиаде "Я – профессионал"

Студенты вузов Нижегородской области могут принять участие в седьмом сезоне Всероссийской олимпиады, которая пройдет с ноября 2023 года по июнь 2024 года, сообщают организаторы.

Основной целью мероприятия станет помощь обучающимся бакалавриата, специалитета и магистратуры проявить свои способности и, возможно ,начать свою карьеру в ведущих компаниях страны.

Принять участие в олимпиаде можно в одном или нескольких из более чем 70 направлений в различных сферах. Претенденты на победу могут проявить себя в медицине и здравоохранении, компьютерных и инженерных науках, квантовых технологияха, а также педагогических и сельскохозяйственных науках.

Также в рамках соревнования для студентов, успешно прошедших дополнительный конкурс мотивационных писем, пройдут профильные и междисциплинарные образовательные форумы.

Было отмечено, что в седьмом сезоне соревнования совершен полный переход к полному циклу карьерного наставничества участников. А для медалистов предусмотрены денежные премии от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ознакомится с полным списком направлений для участия и подать заявку можно на официальном сайте проекта: https://yandex.ru/profi/.

Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства науки и высшего образования РФ в рамках президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей". Оператор проекта – Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я – профессионал".