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Общество

Поезд Нижний Новгород - Минск начнет курсировать с декабря

22 октября 2023 13:06  [50] Общество

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, поезд Нижний Новгород - Минск начнет курсировать с декабря текущего года. Ранее чтобы добраться в столицу Белоруссии, было необходимо совершать пересадку.

Так, первый состав из столицы Приволжья отправится в Минск 13 декабря в 15:47 и прибудет 15 декабря в 10:16 по местному времени.

В обратном направлении поезд отправится 15 декабря в 21:57 по местному времени и прибудет в Нижний Новгород 17 декабря в 15:05.

Состав из пяти вагонов будет курсировать раз в неделю, совершая остановки в Саранске, Пензе, Туле и Смоленске.

Приобрести билеты можно в кассах АО "ФПК" или на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Было отмечено, что в составе будут присутствовать плацкартные и купейные вагоны, а также предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

Напомним, что дополнительные междугородные поезда будут запущены из Нижнего Новгорода в ноябрьские праздники в связи с повышенным спросом.

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Теги:
Белоруссия ГЖД поезд
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