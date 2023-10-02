Демобилизованные участники СВО смогут получить лечение по системе ОМС

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Расширение мер поддержки военнослужащих стало возможно благодаря соглашению Нижегородского фонда ОМС и регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Было отмечено, что в соответствии с федеральным законодательством военнослужащие и лица, приравненные к ним, не являются застрахованными в системе ОМС. Теперь демобилизованные участники СВО из Нижегородской области смогут бесплатно получить весь спектр реабилитационных услуг.
"Поток обращений от ветеранов по вопросам лечения и медицинской реабилитации растет, поэтому региональное отделение фонда "Защитники Отечества" расширяет базу для организации медицинской помощи и реабилитации", - добавил председатель регионального отделения фонда "Защитники Отечества" Андрей Жильцов.
Также соглашение предполагает организационное, методическое, информационное взаимодействие сторон, практическую и консультационную помощь.
Директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова отметила, что медицинская реабилитация является одним из главных приоритетов. Финансирование восстановительного лечения и адаптации в регионе по ОМС в 2023 году увеличено в два раза и составило 1,1 млрд рублей.
"Свыше 700 млн рублей выделяется на реабилитацию в условиях круглосуточного стационара, финансирование реабилитации в амбулаторном звене и дневном стационаре превысит 416 млн рублей", - отметила Светлана Ермолова.
Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область с визитом прибыла председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, которая высоко оценила региональный опыт по поддержке участников СВО.
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