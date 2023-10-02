Нижегородцы тратят на продукты питания менее трети своих доходов Общество

Нижегородстат опубликовал отчёт о благосостоянии семей Нижегородской области по итогам второго квартала 2023 года.

Согласно информации, основным источником денежных доходов для трудоспособного населения является зарплата. Во втором квартале работники предприятий и организаций получали, в среднем, 54 873 рубля. По сравнению с 2022 годом зарплаты увеличились на 17,2%.

Для пожилых граждан Нижегородской области главным материальным источником является пенсия. По данным Пенсионного фонда РФ, средний её размер по состоянию на 1 июля 2023 составил 19 362,05 рублей в месяц - это в 1,6 раза больше, чем прожиточный минимум пенсионера (11 621 руб.).

Также доходы нижегородцев включают в себя пособия, поступления от личного подсобного хозяйства, от сдачи в аренду недвижимости, а также привлёченные средства (займы, кредиты, вклады) и израсходованные сбережения.

В соответствии с проведёнными выборочными обследованиями бюджетов домашних хозяйств, была определена структура денежных расходов населения. Так, в среднем одна семья тратит около 29,3 тысячи рублей на человека.

Причём, по данным Нижегородстата, денежные расходы домашних хозяйств с детьми до 16 лет составили в среднем 22,3 тысячи рублей в месяц на человека, а в семьях с более старшими детьми – 27,7 тысячи рублей.

Основные средства нижегородцы тратят на приобретение продуктов питания (30,4%) и непродовольственных товаров (27,5%).

Остальные деньги уходят на обязательные ежемесячные платежи и оплату услуг (ЖКХ, связь, культурный отдых, образование, медицина), а также налоговые платежи. Кроме того, многие откладывают часть дохода "в копилку".

СПРАВКА:

Одним из источников информации о жизненном уровне домохозяйств является выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. На постоянной основе в Нижегородской области обследованию подлежат 830 домохозяйств, из них 630 – в городской и 200 – в сельской местности.