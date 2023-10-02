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Свыше 50 тысяч фильмов в месяц: нижегородцы переходят на видеоконтент

23 октября 2023 11:55  [67] Бизнес
Фото предоставлено ПАО “МегаФон”

Фото предоставлено ПАО “МегаФон”

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Жители Нижегородской области стали заметно чаще смотреть в сети фильмы и видеоролики. Это выяснилось в результате анализа обезличенных данных мобильной активности абонентов, который провели специалисты МегаФона.

Наибольший объем трафика, как и год назад, у нижегородских видеоманов приходится на YouTube. При этом, популярность российской видеоплатформы заметно выросла — за последний месяц нижегородцы прокачали на Rutube в четыре раза больше трафика, чем в первый осенний месяц 2022 года.  

Востребованность видеосервиса в "Одноклассниках" среди нижегородцев выросла в три раза. Любителей онлайн-кинотеатров стало больше почти вдвое.

Жители также стали намного больше времени проводить за аудио и видео разговорами в мессенджерах и во ВК. За последние двенадцать месяцев на этот способ коммуникации стало уходить соответственно на 24% и 14% больше интернет-трафика.

В целом же потребление видеоконтента в Нижегородском регионе выросло на 20%. В прошлом месяце нижегородцы прокачали в общей сложности 123 ТБ видео. Такого объема данных хватит на просмотр свыше 50 тысяч фильмов в качестве Full HD. 

"Чтобы наши абоненты могли легко общаться в соцсетях и мессенджерах, с комфортом работать и отдыхать, мы постоянно развиваем сеть. В этом году были построены новые базовые станции в Нижнем Новгороде и крупнейших городах области: Арзамасе, Дзержинске, Балахне, Павлове, Выксе, а также в десятках малых населенных пунктов. В результате выросли емкость и покрытие сети, сигнал в смартфонах наших абонентов стал более стабильным, а скорость мобильного интернета сохраняется даже при растущих объемах трафика, поэтому наши абоненты могут с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Работу МегаФона над развитием сети в Нижегородской области отметила в своём исследовании международная компании Ookla®. По итогам третьего квартала 2023 года, оператор демонстрирует лучшие показатели в регионе по медианной скорости скачивания, опережая ближайшего конкурента на 32%, а в черте областного центра – на 80%.

Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

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