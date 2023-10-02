#ШКЛТ возвращается: второй сезон семейного юмористического сериала стартует в Wink.ru 2 ноября Культура и отдых

Видеосервис Wink.ru от "Ростелекома" представил тизер второго сезона юмористического сериала для школьников #ШКЛТ2 (12+) с Егором Дружининым и Светланой Камыниной в главных ролях. Шоуранерами проекта выступают Наталья Еприкян и Дмитрий Грачев, режиссером — Алексей Кокорин.

Премьера первых эпизодов проекта из 16 серий состоится 2 ноября 2023 года эксклюзивно на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Балет", "Ухожу красиво", "Актрисы", "Макс и Гусь", "Плакса"‎, "‎Короче, план такой"‎ и другие). Производством сериала занимается кинокомпания "Студия Гранат" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "‎ИРИ").





#ШКЛТ2 — оригинальный проект, сочетающий жанры сериала и скетч-шоу о школьниках с самыми невероятными фантастическими сюжетами. В сериале есть как пародии на музыкальные хиты, рекламу и трейлеры вымышленных кинокартин, так и сюжетные истории. Они объединяют юмор, приключения, узнаваемые ситуации и интересные познавательные элементы. В первом сезоне команда юных героев перехватывает инициативу у взрослых, чтобы самостоятельно снять популярный ТВ-проект. Во втором сезоне герои снова собираются вместе, чтобы создать новое шоу — музыкальное. Они преодолевают трудности, обретают друзей, снимают скетчи, музыкальные клипы и получают новые знания. И понимают, что без помощи взрослых из первого сезона им не обойтись.

"В команде сериала #ШКЛТ есть звезды, которые создают лучшие юмористические шоу страны. Поэтому в сериале много шуток и забавных пародий. И вообще проект получился легким и задорным благодаря юным актерам, работать с которыми бывает порой непросто, но они точно заряжают своей энергией и делают детьми всех, кто находится на съемочной площадке. Именно таким и должен быть современный проект для подростков: ярким, динамичным и обязательно — добрым. В развлекательном формате дети узнают действительно важные и полезные вещи", — отметил исполнитель главной роли в сериале #ШКЛТ2 Егор Дружинин.





#ШКЛТ стал финалистом российской национальной телевизионной премии в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения «ТЭФИ-KIDS» 2023 года. Первый сезон юмористического шоу вошел в тройку в номинации "Лучший сериал для детей и семейного просмотра".

Первые два эпизода сериала #ШКЛТ2 станут доступны эксклюзивно на Wink.ru 2 ноября: https://wink.ru/series/shklt-year-2022. Далее по четвергам будет выходить по две новые серии.

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”