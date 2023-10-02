Участок улицы Пушкина перекроют до 31 октября

Участок улицы Пушкина в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта до 31 октября.
По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии, движение будет закрыто на участке дороги от переулка Плодовый до улицы Тимирязева до 23.59 31 октября из-за ремонтных работ.
На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд организуют по прилегающим улицам
Специалисты департамента рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году.
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