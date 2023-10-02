Участок улицы Пушкина перекроют до 31 октября Общество

Участок улицы Пушкина в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта до 31 октября.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии, движение будет закрыто на участке дороги от переулка Плодовый до улицы Тимирязева до 23.59 31 октября из-за ремонтных работ.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд организуют по прилегающим улицам

Специалисты департамента рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году.