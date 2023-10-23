Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" пройдет 7-8 декабря в Москве Бизнес

14-й инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Участниками и гостями форума станут представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

Изменения политической, финансовой и информационной конъюнктуры представляют новые вызовы для планомерного развития национальных экономик и международного сотрудничества.

"В условиях смены экономической парадигмы особенно важна консолидация активной части общества – предпринимателей. Сегодня экономика фокусируется на внедрении прорывных технологий, реализации инфраструктурных проектов, создании новых финансовых инструментов. Многие из этих задач решаются эффективно только в условиях кооперации. И это уже не про глобализацию, это про партнерства, взаимные инвестиции. На каком этапе мы сейчас, какие риски и возможности есть на этом пути, где искать стимулы для трансформации – ответить на эти вопросы мы попробуем на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!", — сформулировал повестку президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В первый день форума представители правительства и ведущих российских и международных компаний обсудят траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях.

Впервые в рамках форума во второй день пройдут эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов. Их участники смогут пообщаться с руководителями бизнеса, обменяться мнениями о перспективах финансовых рынков, обсудить вызовы, стоящие перед инвестиционным сообществом.

Форум пройдет в очном формате. Все желающие смогут присоединиться к трансляции сессий первого дня и услышать выступления спикеров в прямом эфире из любой точки мира.

Справка

Инвестиционный форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.