"Нижегородская область уверенно растет в рейтинге экономического потенциала регионов РФ" – эксперты ФоРГО Экономика

Нижегородская область демонстрирует устойчивую тенденцию роста в рейтинге экономического потенциала регионов РФ, который составляет Фонд развития гражданского общества. В настоящий момент Фондом представлен рейтинг за 2 квартал 2023 года. Рейтинг формируется на основании данных Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и обновляется не реже нескольких раз в год.

Цель рейтинга состоит в оценке экономической эффективности реального сектора экономики регионов, который в первую очередь обеспечивает благосостояние населения. Под экономическим потенциалом в данном исследовании понимается уровень развития реального сектора экономики, определяемый на основе трех главных критериев: размера уплаченных НДС, уровня среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупной прибыльности предприятий и организаций субъекта.

В настоящий момент рейтинг возглавляет Москва, за ней идут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Московская область, соответственно. Нижегородская область занимает в рейтинге 11 место.

Председатель правления ФоРГО Константин Костин, комментируя рейтинг заметил, что финансовые результаты предприятий и организаций за первое полугодие 2023-го по сравнению с тем же периодом прошлого года составили 88,6%, при этом начисленный за тот же период НДС увеличился с 3389,4 млрд до 3883,4 млрд рублей (+14,5%).

"Это говорит об относительном перераспределении добавленной стоимости в пользу заработной платы. Так, среднемесячная зарплата за июнь 2023-го по сравнению с июнем прошлого года возросла с 66 572 до 76 604 рублей (15%)", — заключил он.

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, комментируя обновленный рейтинг обратил внимание на то, что Нижегородская область последовательно, но верно повышает свои позиции в рейтинге.

"Если в начале 2022 года Нижегородский регион находился на 18 месте, то сейчас он занимает 11 место в списке всех регионов России. Эта устойчивая тенденция обусловлена комплексом факторов, наиболее значимыми из которых являются индустриальная ориентированность региональной экономики, политическая стабильность в регионе и блестящие лоббистские и управленческие ресурсы губернатора Глеба Никитина", – считает эксперт.