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Бизнес

Нижегородское ООО "А-Сталь" стало 242 участником нацпроекта "Производительность труда"

23 октября 2023 17:02  [99] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "А-Сталь" из Нижнего Новгорода стало 242 предприятием-участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области. Предприятие оказывает услуги по обработке металла, среди которых – ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.

По словам и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

"Сегодня в Нижегородской области уже более 30 компаний из сферы металлообработки успешно внедряют бережливые технологии. Например, компания ООО "Лазер-НН Металлообработка" прошла полный цикл внедрения бережливых технологий. Благодаря инструментам нацпроекта "Производительность труда" предприятию удалось увеличить скорость работы на 40 процентов", – рассказал Максим Черкасов.

И.о. министра добавил, что в ООО "А-Сталь" эксперты РЦК выберут пилотный участок, работа на котором в течение полугода будет детально проанализирована и скорректирована, что позволит за короткое время повысить производительность.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 800 301 29 94 (звонок бесплатный).

Нижегородское ООО "Ивитек" на 40 процентов увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда".

Нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" ранее улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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