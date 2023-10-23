Срок рассмотрения документов на присвоение учёных званий сократили в России Общество

Правительство России утвердило новое положение о присвоении учёных званий доцента и профессора, сообщает телеканал "360".

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Благодаря новым поправкам срок рассмотрения документов, необходимых для присвоения учёных званий, сократится со 125 до 100 дней.

Кроме того, соискатели смогут заявлять разработанные ими онлайн-курсы в качестве написанных учебных пособий. Причём курсы примут как учебники в том случае, если они размещались на сайте вуза и использовались студентами.

Для получения звания профессора нужно иметь ученую степень доктора наук, а также заявить 50 научных трудов и учебных пособий.

Согласно информации, обновлённое положение начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.