Срок рассмотрения документов на присвоение учёных званий сократили в России

Правительство России утвердило новое положение о присвоении учёных званий доцента и профессора, сообщает телеканал "360".
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Благодаря новым поправкам срок рассмотрения документов, необходимых для присвоения учёных званий, сократится со 125 до 100 дней.
Кроме того, соискатели смогут заявлять разработанные ими онлайн-курсы в качестве написанных учебных пособий. Причём курсы примут как учебники в том случае, если они размещались на сайте вуза и использовались студентами.
Для получения звания профессора нужно иметь ученую степень доктора наук, а также заявить 50 научных трудов и учебных пособий.
Согласно информации, обновлённое положение начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.Ранее сообщалось, что Минобрнауки планирует сократить срок обучения в магистратуре до одного года.
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