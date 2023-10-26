Глеб Никитин: "Право народа на единство вновь нуждается в защите" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем народного единства.

"Этот праздник дает возможность еще раз задуматься о нашей истории, вспомнить о связи сегодняшних поколений с героями Нижегородского ополчения. В его рядах были самые разные люди, нередко не имевшие ратного опыта, а объединили их по зову сердца Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, ставшие олицетворением патриотизма и любви к Отечеству. Желание сохранить свой язык, веру, традиции вдохновило людей на защиту Родины, придало им мужества и надежды. Именно ощущение правоты лежало в основе великого подвига того времени, который позволил сберечь страну.

Сегодня нам очень важно помнить пример тех поколений, для того чтобы укрепить свое единство. Прошло больше четырех веков, но базовые ценности остались незыблемыми. Время показало, что право народа на единство вновь нуждается в защите. Нельзя навязывать извне, из-за пределов страны то, какими мы должны быть, какими должны быть наши дети. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил об этом. День народного единства является ярчайшим историческим примером, подтверждающим правильность такой позиции.

В этот праздник мне хочется поблагодарить всех нижегородцев, защищающих сейчас интересы России и ее граждан с оружием в руках. Мы гордимся вами!

Всем жителям региона желаю здоровья и благополучия! Пусть в ваших домах царят мир и спокойствие!" - говорится в поздравлении.