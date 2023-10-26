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Политика

Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

25 октября 2023 15:16  [491] Политика

Итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации представил глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в докладе президенту. 

"За первые месяцы осени направили в Правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе – бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно). В Госдуму внесен законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награжденных орденом Святого Георгия", – отметил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в регионах идет внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить группа. 

"Он включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них. Среди наиболее востребованных мер – бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу", – пояснил глава рабочей группы.

Также Андрей Турчак доложил президенту о новых предложениях, которые расширят поддержку участников спецоперации.

"Среди них – предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется); включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих", – сообщил секретарь Генсовета.

Помимо этого, он предложил дать дополнительные возможности для медицинской реабилитации военнослужащих и разрешить проходить ее в частных клиниках, включенных в систему ОМС. 

"Это разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют", – отметил Андрей Турчак.

Напомним, 11 октября под председательством руководителя подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики, председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева состоялось совещание по реализации системы соцподдержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей в регионах Приволжского и Южного федеральных округов.  

Лучшие из представленных практик  рабочей группой по вопросам СВО будут включены в единую базу мер поддержки.

Владимир Гутенев отметил, что практически в каждом регионе ПФО и ЮФО для военнослужащих и их близких разработаны индивидуальные траектории помощи и реабилитации, включающие большой спектр услуг. В частности, среди нескольких регионов он привел в пример и Нижегородскую область.

"В Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин сформировал еще год назад замечательную новацию – социальный военный контракт, в котором прописываются индивидуальные траектории помощи и реабилитации, а сегодня разрабатывается приложение с перечнем всей оказываемой помощи", – сказал парламентарий.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

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Теги:
Единая Россия СВО
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