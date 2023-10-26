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Общество

Качество на контроле: "Ростелеком" оснастил видеонаблюдением ремонтный участок теплосетей в Дзержинске

25 октября 2023 15:38  [476] Общество
Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

"Ростелеком" реализовал масштабный проект по организации контроля на ремонтном участке теплосетей для одной из ведущих ресурсоснабжающих организаций Нижегородской области — компании "Т Плюс". Оператор оборудовал системой видеонаблюдения улицу Попова в Дзержинске, где в этом году проводилась реконструкция магистральной теплотрассы. Около полутора десятков видеокамер помогали следить за работой ремонтных бригад.

"Ростелеком" предложил заказчику индивидуальное решение по автоматической выгрузке видеоархива из личного кабинета на ресурс виртуального центра обработки данных (ЦОД). Видео на ресурсе будет храниться три года — весь гарантийный срок исполнения контракта.

Екатерина Соболева, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Такие проекты нужны и важны для всех организаций, привлекающих подрядчиков. Видеонаблюдение с выгрузкой данных в ЦОД позволяет контролировать сроки и качество исполнения контрактов, обеспечивать сохранность материалов на площадке, добиваться прозрачности ведения работ, сохранять объективные видеоданные о проекте на долгое время".

Александр Фролов, директор филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс":
"Проект позволяет нам решить сразу несколько задач. Это контроль за ходом работ. Мы всегда можем убедиться, что используются новые материалы, все процессы соответствуют нормативам. Кроме того, мы получаем видеоаргументы в том случае, если возникает судебный спор с подрядчиком. И главное – для жителей этот проект в целом повышает гарантию качества ремонта".

В следующем году реализация проекта продолжится на другом участке — одной из протяженных теплотрасс в Кстове.

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Теги:
IT Ростелеком
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