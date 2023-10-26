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Общество

Нижегородским пенсионерам выдают смарт-браслеты с "кнопкой помощи"

25 октября 2023 16:43  [430] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области стартовал пилотный проект "Кнопка помощи" для  мониторинга здоровья пожилых людей и оперативного информирования их родственников или соцработников о нештатной ситуации. 

Участникам проекта выдают специальные смарт-браслеты, оснащенные кнопкой "SOS" для вызова экстренной помощи. Также, используя устройство, можно самостоятельно контролировать показатели здоровья: пульс, давление, состояние сна. По желанию все данные параллельно передаются доверенным лицам. Кроме того, с помощью гаджетов можно звонить, отправлять и принимать сообщения, есть функция геолокации и шагомер.

Первыми смогли испытать новую технику нижегородские  пенсионеры, их родственники и сотрудники соцзащиты Советского района областного центра. Для них провели мастер-класс по использованию устройства. 

"С виду это обычные часы, легкие и удобные для руки, не требующие сложных настроек. Конечно, первоочередная функция у них - "SOS". Если вдруг человеку стало плохо, упал или еще что-то случилось, он нажимает эту кнопку, и начинаются звонки тому, с чьим номером она связана: куратору, соцработнику, либо родственникам. Можно увидеть и местоположение электронного устройства. Показатели состояния здоровья также могут отслеживать не только пользователи, но и их родные, установив у себя специальное приложение", - рассказал ИТ-специалист проекта Артем Рыжов.

В рамках пилотного проекта "электронных помощников" получат 100 пенсионеров в Нижнем Новгороде, а также в нескольких округах области.

По словам регионального координатора проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия", заместителя председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимира Тарасова, основная задача – получить обратную связь от участников, оценить востребованность и практическую пользу, а также протестировать различные виды смарт-браслетов. 

"Тестирование будет проводиться в течение нескольких месяцев. Для этого мы приобрели различные гаджеты и по функционалу, и по ценовой политике. И затем в зависимости от того, как они будут работать, отберем наиболее качественные и полезные, чтобы в дальнейшем их рекомендовать, в том числе и министерству соцполитики для масштабирования проекта на всю Нижегородскую область", - рассказал координатор партпроекта. 

Кроме того, в рамках проекта планируется обучение для соцработников и жителей, которые захотят приобрести самостоятельно подобные смарт-браслеты. 

"Сегодня посмотрели, как работает новая современная система индивидуального оповещения. И как уже отмечают участники теста, инициатива нужная и полезная. Уверены, что в скором времени ее эффективность будет доказана, и пользоваться новой услугой сможет гораздо больше жителей нашего города и области", - отметила по итогу мероприятия руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России" Татьяна Богданова. 

Проект "Кнопка помощи" реализуется по инициативе регионального отделения "Союза пенсионеров России" при грантовой поддержке областного министерства внутренней и региональной политики Нижегородской области и содействии НРО партии "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Старшее поколение". 

Руководитель проекта - кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Светлана Пластинина. Мероприятия проходят при участии главного гериатра области Лидии Калинниковой, а также студентов ПИМУ. 

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".

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Теги:
Единая Россия Пенсионеры
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