Нижегородские "Теплоэнерго" и "Водоканал" направят на масштабное обновление инфраструктуры в 2024 году более 17,7 млрд рублей Экономика

Фото: АО “Теплоэнерго”

Нижегородские АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" представили производственные программы 2024 года на "Дне поставщика" по направлению "Строительство и ЖКХ". Мероприятие организовано региональным центром "Мой бизнес" и министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области при поддержке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Представители предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства региона встретились с представителями малого и среднего бизнеса на площадке технопарка "Анкундиновка". Потенциальные поставщики представили свою продукцию и возможности, заказчики заявили о своих потребностях в материалах, оборудовании и услугах на будущий год.

В качестве заказчиков на "Дне поставщика" выступили АО "Теплоэнерго", АО "Нижегородский водоканал", АО "Выксунский металлургический завод" и другие представленные в Нижегородской области компании.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин рассказал участникам о запланированных на 2024 год объемах работ крупнейших ресурсоснабжающих организаций Нижнего Новгорода: АО "Теплоэнерго" запланировало обновить более 130 км труб в рамках программ текущего и капитального ремонта, а также инвестиционной программы. Только инвестиционная программа предприятия 2024 года предполагает строительство 29 новых участков тепловых сетей, реконструкцию 106 существующих участков тепловых сетей, строительство 14 котельных, а также техническое перевооружение 12 центральных тепловых пунктов. Объем инвестиций превышает 3,4 млрд рублей. У АО "Нижегородский водоканал" на 2024 год также сформирована обширная инвестиционная программа, направленная, в первую очередь, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения. Инвестиционные обязательства по проектам составляют 14,3 млрд рублей.

"Объемы работ на 2024 год серьезные – это ремонт и реконструкция оборудования на котельных, на водопроводных, канализационных станциях, это замена и строительство трубопроводов, ремонт и реконструкция наших площадных объектов. Запланированный объем инвестиций - более 17,7 млрд рублей. Для нас очень важна работа с сильными и надежными партнерами, которые гарантируют качество и сроки. Подрядные организации мы выбираем на условиях конкурентной среды, и в конкурсных процедурах могут принять участие самые разные подрядчики и поставщики. Призываем потенциальных партнеров активно сотрудничать с АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал", работы хватит всем", - сказал Илья Халтурин.

В ходе встречи Илья Халтурин подчеркнул, что государство дает уникальную возможность профинансировать комплексное обновление коммунальной инфраструктуры, и эта возможность позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса принять участие в крупных и ответственных проектах, обеспечив качественное выполнение работ и своевременные поставки материалов и оборудования.

Найти информацию АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" о размещенных заявках на проведение закупочных процедур и проводимых закупках можно на электронных площадках https://www.roseltorg.ru/ и https://etpgpb.ru/ соответственно.