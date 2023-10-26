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Общество

"Большой этнографический диктант" пройдет в Доме народного единства 4 ноября

25 октября 2023 17:30  [412] Общество

С 3 по 8 ноября 2023 года пройдет Международная просветительская акция VIII "Большой этнографический диктант". 4 ноября, в День народного единства, нижегородцы смогут написать диктант на площадке Дома народного единства. Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Россия объединяет".  

В 2023 году лозунг акции: "Народов много – страна одна!". Главная цель "Большого этнографического диктанта" - привлечь внимание общественности к многообразию и богатству российской культуры. Акция направлена на укрепление согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации.

"В этом году в Нижегородской области Дом народного единства станет одной из центральных площадок этнографического диктанта. Мы считаем, что это символично. Сохранение мирных межэтнических взаимоотношений – одна из важнейших задач Дома народного единства. Такие же цели у просветительской акции", - отмечает руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Задания диктанта разделены на две возрастных категории: до 16 лет и старше 16 лет. Юным участникам предстоит ответить на 20 общефедеральных вопросов. Взрослым – на 20 общих и 10 региональных. В каждом округе местный блок состоит из заданий, отражающих уникальность и самобытность региона.

Площадка Дома народного единства готова принять 50 человек. Длительность диктанта - 45 минут. Задания составлены в формате теста. Максимально возможный результат - 100 баллов. Итоги просветительской акции будут подведены 12 декабря. Правильные ответы опубликуют до 13 ноября 2023 года на сайте: www.miretno.ru. Сертификат с результатами предоставляется в электронном виде.

Проверить свою этнографическую грамотность могут все желающие, в том числе иностранные граждане.

Для очного участия в "Большом этнографическом диктанте" необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Заявки принимаются до 1 ноября включительно.

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Теги:
Диктант
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