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Культура и отдых

Муниципальные музеи в День народного единства будут работать бесплатно

25 октября 2023 18:39  [401] Культура и отдых

Муниципальные музеи в День народного единства будут работать бесплатно. Более 200 мероприятий, посвященных Дню народного единства, пройдут в муниципальных музеях, школах искусств, библиотеках и домах культуры Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Так, 2 ноября в 14:00 в ЦРБ им. Короленко на ул. Родионова, 199 корп. 2 состоится  лекция "Исторический портрет: на службе Отечества. Князь Иван Борисович Черкасский". А 3 ноября в 14:00 там же пройдет интеллектуальная игра "Хроника  смутного времени". 

3 ноября в 11.00 библиотека им.А.С.Макаренко  на ул. Мончегорская, 11А, корп.3 приглашает на патриотический час "Россия единством крепка и сильна", посвящённый празднику Дню народного единства. Участники узнают об истории его возникновения, о Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны, а также соберут интерактивную мозаику и составят исторический кроссворд.

3 ноября с 11.00 до 12.30 сотрудники МКУК "Центральная городская библиотека им. В.И.Ленина" в парке имени 1 Мая проведут праздничную программу для детей и подростков "Чтобы народ согреть в лучах единства". Запланирована спортивная эстафета "Как Минин" 6+. Участников ждут семь спортивных тематических состязаний: построй крепость, защити крепость, пройди эстафету быстрой колесницы, тренируй силу, развивай ловкость и др. и квест "Защитники земли русской" 12+ .Чтобы найти послание Козьмы Минина участники пройдут пять тематических станций: разгадают ребусы, ответят на связанные с праздником тематические вопросы. Вход свободный.

4 ноября в МБУК "Музейно-выставочный центр "Микула" на ул. 50 лет Победы, 25 с 16:00 до 16:30 для детей 5-9 лет "В гостях у Микулы" состоится занимательный квест по залам постоянной экспозиции музея.  
С 17:00 до 17:30 - экскурсия по выставке фестиваля "Красота рукотворная" Фестиваль "Красота рукотворная" объединяет резчиков по дереву, керамистов, флористов, стеклодувов и других мастеров, работающих с природным материалом.
С 16:00 до 18:00 - совместная арт-практика "Рисуем мандалу "Единство".
Участие во всех мероприятиях 4 ноября бесплатное.

4 ноября с 9.00 до 16.30 в Музее-квартире А.М.Горького на ул. Семашко, 19 будет работать выставка "До Островского и после" с мультимедийными ремарками об истории создании пьесы А.Н. Островского "Козьма Захарьич Минин, Сухорук". Предварительная запись по телефону: 436 16 51.

4 ноября в 12.00 в Музее детства А.М.Горького "Домик Каширина" состоится музейный променад "Каков городок? Какова Волга красавица!" и бесплатная экскурсия-прогулка по Нижнему Посаду. Предварительная запись по телефону: 433 85 89.

В МАУК АЭМЗ "Щелоковский хутор" на ул. Горбатовская, 41 4 ноября в 11.00 и в 13.00 запланированы бесплатные тематические экскурсии "Моя малая родина" об истории родного края. 

В МБУК Общественно - досуговый центр "Орленок" на ул.Б.Покровская, 39 4 ноября в 10.00 запланирована программа мультфильмов проекта "Гора самоцветов" (Сказки народов России) вход свободный.

4 ноября в 14.00 на площадке ЦГБ им.В.И.Ленина "Территория эмоций" в парке "Швейцария" запланирована краеведческая встреча "Легенды Кремля" (12+). На встрече гости узнают интересные факты о Кремле: где спрятана библиотека Ивана Грозного, сколько девушек пострадало при строительстве Кремля и почему так важно сохранить "каменное ожерелье" города замкнутым. Вход по предварительной регистрации.

4 ноября с 11.00 до 13.00 в Парке Победы пройдет выставка "Исторического стрелкового оружия 20-века. Вход свободный.

Напомним, 4 ноября праздничная программа пройдет в парке "Швейцария", "Дубки", Автозаводском парке, парке "Светлоярский" и парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.

Как сообщил ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сейчас библиотеки – это современные высокотехнологичные досуговые пространства с электронными каталогами, цифровыми коллекциями, онлайн-сервисами. В нижегородских библиотеках работают молодежные клубы, семейные объединения, детские кружки, сообщества для пожилых людей и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

"Каждый год в библиотеках проходят тысячи мероприятий: творческие конкурсы, игровые программы, выставочные экспозиции, экскурсии, фестивали, мастер-классы, стрит-акции - всего и не перечислишь. Поэтому я хочу призвать вас всех приходить в библиотеки, приводить туда своих детей. Вы убедитесь, что каждая из них имеет свой характер и предлагает уникальный опыт для своих посетителей", - отметил Юрий Шалабаев.

Как сообщалось ранее, более 200 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Библиотеки Музеи
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