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Экономика

Нижегородское правительство внесло в Заксобрание проект бюджета на 2024 - 2026 годы

25 октября 2023 18:54  [464] Экономика
Фото: Telegram-канал Егор Поляков

Фото: Telegram-канал Егор Поляков

Правительство Нижегородской области внесло в региональное Заксобрание проект областного бюджета на 2024 - 2026 годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Он отметил основные параметры внесенного законопроекта.

Так, доходы областного бюджета на 2024 год сформированы в объеме 292,2 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 252,5 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету 2023 года на 21,1 %, к уточненному бюджету 2023 года на 10,9%. 

Также законопроектом предусмотрены безвозмездные поступления в бюджет региона из федерального бюджета в сумме 39,7 млрд рублей.

Расходы облбюджета на 2024 год спрогнозированы в объеме 295,8 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету 2023 года на 9,3%, 

Наибольший удельный вес в 2024 году составляют расходы на реализацию следующих социально ориентированных государственных программ: 
- развитие образования – 68,4 млрд. рублей (25% от общего объема расходов на реализацию госпрограмм);  
- социальная поддержка граждан – 44,6 млрд. рублей (16 %); 
- развитие здравоохранения– 40,4 млрд. рублей (15 %); 
- развитие физической культуры и массового спорта – 8,6 млрд. рублей (3%). 

За счет средств областного бюджета предусмотрены исполнение "майских" указов президента РФ, реализация мер социальной поддержки населения (с учетом индексации на 7,2% социальных выплат, на 7,5% критерия нуждаемости), реализация мероприятий национальных проектов.

"Областной бюджет на 2024 год сформирован с дефицитом в объеме 3,6 млрд рублей, к 2026 году планируется выйти на профицитный бюджет", - добавил Егор Поляков. 

Ранее сообщалось, что налоговые доходы бюджета Нижегородской области вырастут еще почти на два миллиарда рублей.

 

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Теги:
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