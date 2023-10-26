Электричество точечно отключено в шести районах Нижнего Новгорода 26 октября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 26 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе с 7:00 до 19:00 свет отключен в двух многоквартирных домах на ул. Адмирала Нахимова, 4 и пр. Ленина, 68.

Кроме того, с 9:00 до 12:00 подачу электроэнергии ограничат на ул. Кисловодской, 1- 21; ул. Красноэтновской, 2-10, 12, 14, 16, 18, 20; в пер. Красноэтновском, 4а; ул. Пермской, 1-25; ул. Таганской, 5, 7/1; ул. Завкомовской, 6, 8, 6/1, 6/2;

В Канавинском районе с 9:00 до 12:00 будут обесточены дома в посёлке Володарского: пер. Бодайбинский, 9-21 (нечет.), 22-28, 30, 32; ул.Брянская, 7-29; ул. Зелёная, 54-60; ул. Муромская, 38, 51, 53, 54, 54а, 56, 36/1, 36/2; ул. Симферопольская, 1-10, 15, 19, 21, 23, 45; Комсомольское шоссе, 7а.

С 9:00 до 16:00 свет отключат на Мещере, на ул. Сергея Акимова, 20, 21, 22;ул. Сергея Есенина, 10, 12, 14, 16, 39, 48.

В Сормовском районе с 8:00 до 17:00 без электричества останутся дома в микрорайоне Починки: ул. Вахтангова, 17-45 (нечет); ул. Вузовская, 3, 5, 7, 9, 11, 13-44, 46, 48, 50.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в одном многоквартирном доме на Московском шоссе, 81.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Моховая, 21а, 21б, 23а, 23, 25, 25а; ул. Юбилейная, 17, 17а, 18, 19а, 20, 21.

В Нижегородском районе с 12:00 до 17:00 будет обесточен ряд жилых домов и административных зданий по ул. Сергиевская, 13-23А; пер. Урожайный, 1.

С 9:00 до 15:00 без электричества останутся три дома в ЖК "Красная поляна" - № 3, 4, 5.