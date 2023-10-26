Глеб Никитин: "Для Нижегородской области отрасль автомобильного транспорта имеет огромное значение" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем автомобилиста.

"Для Нижегородской области отрасль автомобильного транспорта имеет огромное значение. По территории региона проходит много важных дорог, по которым ежегодно перевозится огромное количество грузов. Это вносит весомый вклад в экономику региона, дает территориям дополнительные стимулы развития. Только в этом году на территории Нижегородской области открыто движение по трассе М12 и Южному обходу Арзамаса, создаются и планируются новые объекты. Это значит, что возможностей для развития автомобильного транспорта будет еще больше, а ваша профессия станет еще более востребованной.

Не менее значимую роль в нашей жизни играет общественный транспорт. На плечах работников отрасли лежит важная миссия по перевозке пассажиров, обеспечению их комфорта. В последние годы в регионе проводится системная работа по обновлению парка автобусов, в том числе крупные поставки запланированы в округа региона. Но главное в перевозках - это водители, от ответственности и профессионализма которых зависит безопасность пассажиров. Спасибо каждому из вас за преданность своему делу!

В профессиональный праздник желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в дороге вас всегда сопровождает удача, а дома ждут близкие и родные люди!" - говорится в поздравлении.