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Общество

Нижегородцы смогут пополнить регистр доноров крови и костного мозга в Штабе общественной поддержки

26 октября 2023 11:32  [318] Общество

31 октября с 9.00 до 13.00 в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки (ул.Малая Покровская, 2а) пройдет акция #ДавайВступай по пополнению регистра доноров крови и костного мозга.

На площадке Штаба будут работать бригады Центра крови и Приволжского окружного медицинского центра. Любой желающий (при отсутствии противопоказаний) сможет сдать кровь, чтобы войти в регистр доноров крови и при необходимости в дальнейшем помочь победить страшную болезнь, связанную со злокачественными заболеваниями крови: лейкозы, лимфомы, апластические анемии, первичные иммунодефициты, тяжёлые наследственные нарушения метаболизма. Ведь единственный способ победить болезнь — уничтожить собственные клетки костного мозга больного и заменить их здоровыми клетками донора. 

Планируется, что участие в акции примут более 100 человек, в том числе активисты МГЕР, члены и сторонники партии "Единая Россия", депутаты, общественные деятели. 

Процедуру могут пройти люди старше 18 лет, предварительно нужно проконсультироваться с врачом. При себе иметь паспорт. 

Организатор - Федеральное медико-биологическое агентство. Подробнее об акции можно посмотреть на сайте. Горячая линия донорства костного мозга (звонок по России бесплатный): 8-800-550-29-77. 

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Теги:
донор
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