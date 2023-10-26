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Общество

Заслуженным нижегородским ветеранам вручили награды в Усадьбе Рукавишниковых

26 октября 2023 13:34  [326] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

И.о. замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина вручили почетные награды 25 Заслуженным ветеранам Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Согласно информации, ежегодно ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов, а также пенсионерам вручаются памятные нагрудные знаки, дипломы, а также денежная премия.

Андрей Гнеушев отметил, что в этом году заслуженными ветеранами Нижегородской области признаны уже 60 человек, часть из них получили свои награды в мае. 25 октября чествовали ветерана боевых действий в Афганистане, а также ветеранов сельского хозяйства, социальной службы, журналистики, культуры и других отраслей.

"Для меня большая честь - лично поздравлять наших ветеранов. Своим жизненным путем они учат нас всему – как относиться к жизни, к работе, семье, Родине", – подчеркнул Андрей Гнеушев.

Ольга Щетинина отметил, что каждый ветеран занимается общественной работой, готов выступать с предложениями по развитию своего района и Нижегородской области, делится с молодежью своим опытом. 

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 40 нижегородцев удостоены почётных званий за профессиональные заслуги.

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Теги:
Ветераны Награждение
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