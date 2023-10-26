Александр Вайнберг представил отчет о своей деятельности депутатам Законодательного собрания Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На очередном заседании Законодательного собрания Нижегородской области 26 октября сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг представил депутатам отчет о своей работе за период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года.

Как отметил сенатор, особое внимание в его деятельности было уделено совершенствованию законодательства, развитию и укреплению международных связей, работе с молодежью, патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения и поддержке участников СВО и их семей.

Выступая перед депутатами, Александр Вайнберг подчеркнул, что работа в субъекте федерации является приоритетной в деятельности сенатора.

"В течение всего периода находился в постоянном взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти, командой губернатора Нижегородской области. Большое внимание уделял работе с молодежью. За отчетный период было проведено более 20 встреч с молодежными и волонтерскими организациями. По итогам могу уверенно сказать, что молодежь заинтересована жить в России и в Нижегородской области. Ребята задают честные вопросы, не боятся проявлять инициативу в любых начинаниях. Это общение очень важно для меня в плане неравнодушия подрастающего поколения для будущего России. Также на протяжении периода проводилась системная работа с обращениями граждан. Широкий спектр вопросов был связан с проведением специальной военной операции. Наиболее частые вопросы - социальные выплаты участникам СВО и меры поддержки их семей", - рассказал сенатор.

Кроме того, Александр Вайнберг среди приоритетных задач назвал интеграциию новых территорий, синхронизацию законодательства, продолжение гуманитарной миссии партии "Единая Россия". С января 2023 года при непосредственном участии сенатора было собрано и отправлено более 250 тонн гуманитарного груза на территорию Донбасса.

Также на торжественной части заседания Александр Вайнберг наградил благодарностью сенатора РФ депутата Законодательного собрания Александра Парамонова за популяризацию дзюдо, здорового образа жизни среди подрастающего поколения и в связи с победой на Чемпионате России по дзюдо среди мастеров спорта.