Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
27 октября 2023 19:15  [137] Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 октября 2023 года от АНО "Минин-центр"
26 октября 2023 18:46  [498] Ольгу Сулиму снова назначили министром финансов Нижегородской области
26 октября 2023 18:35  [374] Александр Вайнберг представил отчет о своей деятельности депутатам Законодательного собрания Нижегородской области
26 октября 2023 14:58  [325] Нижний Новгород и Хэфэй подписали протокол по развитию сотрудничества
26 октября 2023 12:53  [383] Заксобрание согласовало кандидатуры 12 замгубернаторов Нижегородской области
26 октября 2023 10:50  [367] Реестр иноагентов в России сократили на 64 строчки
25 октября 2023 15:16  [496] Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации
24 октября 2023 13:05  [511] Михаил Пучков официально занял пост министра образования Нижегородской области
23 октября 2023 19:02  [662] Евгений Люлин и Антон Закамский подписали соглашение о взаимодействии ЗСНО и Управления Федеральной налоговой службы
23 октября 2023 16:33  [537] Кандидатуры 12 замгубернаторов внесены на рассмотрение в ЗСНО
Политика

Александр Вайнберг представил отчет о своей деятельности депутатам Законодательного собрания Нижегородской области

26 октября 2023 18:35  [374] Политика
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На очередном заседании Законодательного собрания Нижегородской области 26 октября сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг представил депутатам отчет о своей работе за период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года.

Как отметил сенатор, особое внимание в его деятельности было уделено совершенствованию законодательства, развитию и укреплению международных связей, работе с молодежью, патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения и поддержке участников СВО и их семей. 

Выступая перед депутатами, Александр Вайнберг подчеркнул, что работа в субъекте федерации является приоритетной в деятельности сенатора.  

"В течение всего периода находился в постоянном взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти, командой губернатора Нижегородской области. Большое внимание уделял работе с молодежью. За отчетный период было проведено более 20 встреч с молодежными и волонтерскими организациями. По итогам могу уверенно сказать, что молодежь заинтересована жить в России и в Нижегородской области. Ребята задают честные вопросы, не боятся проявлять инициативу в любых начинаниях. Это общение очень важно для меня в плане неравнодушия подрастающего поколения для будущего России. Также на протяжении периода проводилась системная работа с обращениями граждан. Широкий спектр вопросов был связан с проведением специальной военной операции. Наиболее частые вопросы - социальные выплаты участникам СВО и меры поддержки их семей", - рассказал сенатор. 

Кроме того, Александр Вайнберг среди приоритетных задач назвал интеграциию новых территорий, синхронизацию законодательства, продолжение гуманитарной миссии партии "Единая Россия". С января 2023 года при непосредственном участии сенатора было собрано и отправлено более 250 тонн гуманитарного груза на территорию Донбасса. 

Также на торжественной части заседания Александр Вайнберг наградил благодарностью сенатора РФ депутата Законодательного собрания Александра Парамонова за популяризацию дзюдо, здорового образа жизни среди подрастающего поколения и в связи с победой на Чемпионате России по дзюдо среди мастеров спорта. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph