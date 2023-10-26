Электричество точечно отключено в трёх районах Нижнего Новгорода 27 октября Общество

Фото: Россети

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 27 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останется ряд административных зданий на ул. Коминтерна, № 31, 35В, 39В, 39, 41а, 43.

С 9:00 до 16:00 света не будет в микрорайоне Починки: ул. Мышьяковская, 27-58; ул. Обрубная, 31-58.

В Канавинском районе с 12:00 до 17:00 будут обесточены дома в посёлке Володарского: ул. Артемовская, 27, 29; Врачебный пер., 1, 2, 3; ул. Зелёная, 12, 16, 18; ул. Климовская, 38-55; Курганский пер., 1, 2, 4, 5, 10, 46; ул. Ладыгина, 33, 37, 48, 52; ул. Муромская, 3, 5, 6, 7, 17, 20, 22-49; ул. Немировича-Данченко, 25, 36, 37, 39, 44, 46, 48; Саратовский пер., 9, 10; ул. Спартака, 24-35, 28/2; ул. Украинская, 3-46.

В Афонине с 9:00 до 17:00 снова запланировано отключение электричества в трёх домах ЖК "Красная поляна" - № 3, 4, 5.