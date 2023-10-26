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Общество

Энергетики "Т Плюс" призывают соблюдать меры безопасности вблизи объектов теплоснабжения

27 октября 2023 11:22  [205] Общество
Фото: “Т плюс”

Фото: “Т плюс”

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов.

В осенне-зимний период, когда температура теплоносителя может превышать 100 градусов С, возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны. 

Для предотвращения несчастных случаев вблизи объектов теплоснабжения необходимо обязательно соблюдать меры предосторожности:
 - Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими теплосетевыми объектами; предупреждайте детей и подростков, находящихся вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья. Помните, что именно дети в силу незнания или неосторожности зачастую рискуют стать жертвами несчастных случаев.
 - Не наступайте на крышки люков. Открывать люки и проникать внутрь тепловых камер запрещено!
 - Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей.
 - Не пытайтесь проехать или пройти места парения.
 - Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ.
 - При возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!

ВНИМАНИЕ! При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода горячей воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры немедленно сообщите о случившемся:
- в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;
- в Кстово – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

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Теги:
Т Плюс
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