"Выкса - фестиваль" занял первое место на всероссийском конкурсе корпоративных проектов Общество

Фото: ОМК

Фестиваль современной городской культуры "Выкса-фестиваль" признан лучшим корпоративным проектом на XVI Всероссийском конкурсе корпоративных проектов "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее" (до 2023 г. — People Investor) в номинации "Развитие местных сообществ".

"Выкса-фестиваль" занял первое место и получил почетную награду.

Как сообщает пресс-служба ОМК, награждение авторов лучших проектов в области ESG и корпоративной социальной ответственности прошло в Москве.

Фестиваль современной городской культуры в Выксе Нижегородской области проводят группа ОМК и фонд "ОМК-Участие" с 2011 года.

"Выкса-фестиваль" - это проект, объединяющий современное искусство, театр, паблик-арт, музыку, спорт. Жители Выксы совместно с деятелями культуры и искусства реализуют творческие проекты, создают новые сообщества, участвуют в проектах развития комфортной городской среды, создают бизнес в области креативных индустрий и городских сервисов.

В Выксе уже открылись круглогодичная арт-резиденция, маршруты промышленного туризма на завод ОМК, культурный центр "Волна" с творческими мастерскими и выставками, арт-пространство с собственной программой, а также продюсерский центр по подготовке специалистов по организации культурных событий.

"Спасибо за высокую оценку нашей работы! 13 лет существует наш фестиваль, в начале мы даже не задумывались, что он может стать событием, которое будет работать на развитие местных сообществ, на устойчивость компании, устойчивость города и на устойчивость страны", — отметила председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирины Седых, принимая награду.

Ранее сообщалось, что курс промтуризма в университете Москвы стали преподавать специалисты ОМК.