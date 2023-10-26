Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавируса Общество

Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал "360".

В частности, согласно документу, для лечения COVID-19 рекомендованы 13 препаратов: фавипиравир, молнупиравир, нирматрелвир+ритонавир, ремдесивир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная], препараты моноклональных антител - Касиривимаб+имдевимаб, Бамланивимаб+этесевимаб, Сотровимаб и Регданвимаб; КОВИД-глобулин, витаглутам, умифеновир и интерферон-альфа.

В методичке указано, что к приоритетным группам по антикоронавирусной вакцинации относятся люди с иммунодефицитом, онкологией, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию; ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также перенесшие трансплантацию.

Одним из нововведений стало включение в документ вакцины "Гам-КОВИД-Вак-Д", предназначенной для детей от 6 до 11 лет. Кроме того, в прекомендациях указаны рекомендованные для вакцинации препараты: "Гам-КОВИД-Вак-М" - для подростков от 12 до 17 лет, "Гам-КОВИД-Вак" и "ЭпиВакКорона" — для людей от 18 лет; "АВРОРА-КоВ", "Конвасэл" и "Салнавак" - для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.

Также в Минздраве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Инкубационный период составляет от 3 до 7 дней, тогда как раньше - до 14. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость. Инфицированный человек наиболее заразен в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания.

Обновлённая информация направлена во все медучреждения страны.