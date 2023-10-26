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Общество

Участниками "Правового марафона" стали почти 15 тысяч нижегородцев старшего возраста

27 октября 2023 12:27  [190] Общество
Фото: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области

Фото: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области

"Правовой марафон для пенсионеров" прошел в рамках Дня пожилого человека во всех муниципалитетах Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, участниками мероприятия стали порядка 15 тысяч нижегородских пенсионеров.

Социально-правовая акция ежегодно проводится по инициативе федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Координаторами мероприятий на региональном уровне выступают уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.

В рамках акции специалисты ГБУ НО "Центр правового консультирования граждан и юридических лиц" проконсультировали 95 пожилых людей, а сотрудники ГКУ НО "Государственное юридическое бюро по Нижегородской области" осуществляют правовое сопровождение 19 заявителей старшего возраста.

Благодаря организованному межведомственному взаимодействию в рамках марафона учреждениями министерства культуры Нижегородской области проведено 213 тематических мероприятий с охватом свыше 9,5 тысячи человек. В учреждениях социальной защиты организовано 78 просветительских мероприятий с участием около 4 тысяч пенсионеров. В мероприятия активно включились общественные помощники Уполномоченного по правам человека в муниципалитетах региона. По их инициативе или с их участием проведено свыше 40 мероприятий.

Инициативу по правовой поддержке граждан пожилого возраста поддержало профессиональное юридическое сообщество Нижегородской области. За время проведения марафона нижегородские нотариусы бесплатно оказали содействие 1 402 пожилым людям. 12 октября в адвокатских конторах региона прошел бесплатный прием пенсионеров, в ходе которого адвокаты бесплатно проконсультировали 210 пожилых нижегородцев и составили 27 правовых документов.

Координатор акции, нижегородский Уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына уверена в эффективности коллективной деятельности в правовой помощи населению.

"В период акции мы регулярно получали информацию из городов и районов области о проведенных мероприятиях. В работе с пенсионерами участвовали государственные правозащитники, работники соцзащиты и культуры, образования и Социального фонда, депутаты и полицейские, активисты ветеранских и волонтерских организаций, общественные помощники, адвокаты и нотариусы. Такая совместная работа позволяет создавать целостную систему правопросветительской помощи нижегородцам", - отметила  Оксана Кислицына.

Ранее сообщалось, что нижегородским пенсионерам выдают смарт-браслеты с "кнопкой помощи".

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Теги:
Пенсионеры Социальные проекты
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