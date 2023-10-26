Юрий Шалабаев: "Желаю всем комфорта на дорогах" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем автомобилиста.

"Сегодня День автомобилиста. Если раньше это был, скорее, профессиональный праздник, то теперь эту дату можно отмечать почти в каждой семье.

Практически у каждого третьего горожанина есть автомобиль, Нижний Новгород уже много лет подряд входит в десятку российских городов с самым большим количеством личного транспорта. И, действительно, нам уже сложно представить свой день без поездок. Город у нас большой, и автотранспорт помогает нам доехать до родных или друзей, отправиться по делам.

На мэрию это накладывает большую ответственность – ежегодно мы ремонтируем десятки километров дорог, строим дороги, думаем над тем, как разгрузить важные магистрали. Спасибо, что помогаете нам выявлять самые напряженные участки.

Для нижегородцев сегодня особый день еще и потому, что в нашем городе расположен гигант автомобилестроения – Горьковский автозавод, сотрудники которого ежедневно вкладывают свой труд в развитие нижегородской экономики.

Желаю всем комфорта на дорогах, надежных автомобилей и отличного настроения за рулем", - говорится в поздравлении.