Нижегородский аэропорт им. Чкалова с 29 октября перейдёт на зимнее расписание Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова в ночь с 28 на 29 октября перейдёт на зимнее расписание. Оно будет действовать до 30 марта включительно. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Согласно информации, в этот период запланированы полёты по 22 направлениям. Регулярные и чартерные рейсы внутри страны и за рубеж будут производить 12 авиакомпаний.

Из Нижнего Новгорода прямые авиаперелёты запланированы в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Сочи, Томск, Уфу, Челябинск. Причём в крупнейший курортный город страны полёты будет выполнять сразу четыре авиакомпании.

Рейсы в Москву будут выполняться до шести раз в сутки, в Санкт-Петербург - до трёх раз ежедневно.

По международным направлениям в зимний период будут выполняться рейсы в Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

В пресс-службе аэропорта добавили, что зимнее расписание является предварительным и на протяжении сезона может изменяться.