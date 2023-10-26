Мемориальную доску погибшему участнику СВО установят на здании УМВД в Дзержинске Общество

Мемориальную доску в память о подполковнике полиции Владиславе Иванове, погибшем при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции, установят в Дзержинске.

Соответствующее решение было принято депутатами в ходе заседания городской Думы.

На фасаде здания отдела полиции №2 Управления МВД России по Дзержинску будет установлена памятная доска Владиславу Алексеевичу Иванову - подполковнику полиции, который проходил службу в Управлении МВД РФ по городу Дзержинску с апреля 1993 года по июль 2019 года.

Владислав Иванов прошёл путь от милиционера отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции до заместителя начальника полиции по оперативной работе. Основные годы посвятил службе в отделе уголовного розыска в отделении по раскрытию преступлений против личности.

Находясь на заслуженном отдыхе, Владислав Алексеевич принял решение об участии в специальной военной операции, пополнив ряды добровольцев.

Подполковник Иванов погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на территории Харьковской области 16 сентября 2022 года.

Инициатором установки мемориальной доски является Управление МВД России по городу Дзержинску.