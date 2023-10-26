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Общество

Евгений Люлин: "Забота об Отечестве, готовность защитить его – в характере нашего народа"

04 ноября 2023 09:05  [60] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем народного единства.

"Этот праздник посвящен главным ценностям, которые разделяет каждый патриот России. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов.

Забота об Отечестве, готовность защитить его – в характере нашего народа. Не раз судьба России висела на волоске. Так было и в Смутное время в начале XVII века, когда народ России объединился в рядах ополчения Минина и Пожарского и отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть.

В память о тех событиях мы празднуем День народного Единства, преклоняемся перед мощным патриотическим порывом наших предков, пожертвовавших для спасения Родины имущество, здоровье и саму жизнь, подавших нам пример самопожертвования ради России.

Мы знаем, что и сегодня в мире есть силы, стремящиеся расколоть наше общество, посеять смуту, ослабить и разделить страну. Противостоять этим попыткам – обязанность каждого настоящего патриота!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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