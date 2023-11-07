Евгений Люлин: "Сотрудники МВД смело и решительно действуют в ходе проведения специальной военной операции" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел.

"К Министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования, перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Сегодня многие ваши товарищи находятся на боевом дежурстве, на страже правопорядка. Каждый из вас в любой момент готов пойти навстречу опасности, оказать помощь людям, обезвредить преступника.

Сотрудники МВД смело и решительно действуют в ходе проведения специальной военной операции, пресекают провокации и диверсии, обеспечивают общественный порядок в новых субъектах РФ. Труд каждого инспектора, оперативника, следователя, представителя других подразделений складывается в общий результат, имеющий значение для всей страны.

Люди гордятся вами и ждут от вас достижений в борьбе с криминалом, произволом, коррупцией, экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, а также здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.