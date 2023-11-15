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Общество

Евгений Люлин: "Деятельность ФНС давно стала примером эффективности госоргана"

21 ноября 2023 09:10  [86] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника налоговых органов.

"Деятельность ФНС давно стала примером эффективности госоргана: вы активно внедряете современные технологии, повышаете качество услуг для бизнеса, обеспечивая соблюдение законных прав налогоплательщиков.

В условиях непростой экономической ситуации ваша служба стала важнейшим рычагом системы госуправления, ответственным за исполнение доходной части бюджета. Решая текущие задачи по увеличению объема налоговых поступлений, специалисты ФНС помогают регулировать экономическую деятельность и выполнять социальные обязательства.

Законодательное Собрание традиционно тесно взаимодействует с Управлением Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. В октябре 2023 года подписано соглашение о взаимодействии, которое сделает наше сотрудничество еще эффективнее и плодотворнее.

Позвольте мне пожелать вам успехов в профессиональной деятельности, а также здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин ФНС
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