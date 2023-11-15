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Евгений Люлин: "Чем выше общественная роль материнства, тем благополучнее общество"

26 ноября 2023 09:05  [1] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем матери.

"Этот праздник близок и понятен всем. Мать рождает ребенка в муках, заботится о нём всю свою жизнь. Настоящая мать знает, сколько бессонных ночей, забот и тревог нужно пережить, чтобы вырастить Человека.

"Всё прекрасное в нас – от лучей солнца и от молока Матери!" - считал наш земляк писатель Максим Горький. Чем выше общественная роль материнства, тем благополучнее общество. Вот почему поддержка семьи и матерей является одним из основных направлений социальной политики.

Пособия многодетным семьям, строительство детских садов, ремонты школ, развитие образования, здравоохранения, культуры – всё это меры, призванные помочь воспитать достойных членов общества.

Низкий поклон матерям, посвятившим себя воспитанию детей! Счастья вам, мира, добра, успехов во всех делах!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин Семья
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