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Экономика

Нижегородский фонд развития промышленности заключил соглашение с ФРП Запорожской области

27 октября 2023 18:48  [139] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фонд развития промышленности Нижегородской области и Фонд развития промышленности Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве на площадке международной деловой конференции InRussia-2023, которая проходит с 26 по 28 октября  в центре "Минводы Экспо" в Ставропольском крае.

Документ подписали директор нижегородского ФРП Илья Тихонов и директор ФРП Запорожской области Дмитрий Тенищев в присутствии руководителя департамента региональной промышленной политики и торговли Минпромторга РФ Ивана Куликова, и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова и министра промышленности и энергетики Запорожской области Николая Еланцева.

По словам Максима Черкасова, целью соглашения является взаимодействие в сфере реализации промышленной политики на территориях Нижегородской и Запорожской областей.

"Новые территории сейчас получают такие же возможности господдержки промышленности и бизнеса, как и другие регионы Российской Федерации. Так, в конце прошлого года в Запорожской области был создан Фонд развития промышленности. Федеральное финансирование помогает восстанавливать и развивать промышленные предприятия. Соглашение с ФРП Нижегородской области даст возможность нашим экспертам оказывать коллегам методологическую, организационную помощь", - рассказал Максим Черкасов.

По его словам, промышленность наших регионов во многом схожа – на территории Запорожской области развиваются машиностроение, химия и нефтехимия пищепром, черная и цветная металлургия, энергетика, а также фармацевтическое производство.

"Фонд развития Нижегородской области работает уже более семи лет и за это время накопил огромный опыт. По количеству выданных региональных займов ФРП входит в ТОП-3 в стране по итогам прошлого года.  Мы успешно разрабатываем собственные программы с учетом специфики потребностей регионального бизнеса. Нам есть чем поделиться с коллегами из новых регионов, поэтому мы с радостью откликнулись на предложение федерального Минпромторга об оказании методологической помощи ФРП Запорожья", - подчеркнул Максим Черкасов.

Директор ФРП Нижегородской области Илья Тихонов рассказал, что фонд будет оказывать поддержку коллегам из Запорожья по различным вопросам.

"Поможем в подготовке аналитических заключений по инвестиционным проектам, разработке регламентов по программам финансовой поддержки субъектов промышленности, а также проконсультируем по вопросам организации рабочего процесса фонда. Символично, что официальное соглашение о сотрудничестве мы подписали именно на выставке InRussia - мероприятии, посвященном развитию промышленной и технологической кооперации как внутри страны, так и на международном уровне", - сказал Илья Тихонов.

Дмитрий Тенищев отметил, что ФРП Запорожской области рассчитывает на дальнейшее сотрудничество для активизации притока прямых инвестиций в реальный сектор экономики региона и на расширение возможностей для более оперативного и эффективного рассмотрения новых проектов.

Напомним, что актуальную информацию о программах финансирования промышленных предприятий и других действующих мерах государственной поддержки промышленности, входящих в Навигатор Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), можно получить, обратившись в консультационный центр ФРП Нижегородской области по телефону: 8 (831) 216-09-44 или на сайте фонда https://frpnn.ru/.

Ранее сообщалось, что Нижегородский Фонд развития промышленности будет сотрудничать с ФРП Республики Казахстан.

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Теги:
Производство Промышленность
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