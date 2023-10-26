Два человека погибли в ДТП легковушки и грузовика в Починковском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП легковушки и грузовика в Починковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня на 202 км автодороги "Нижний Новгород-Саратов" у села Василев Майдан водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "МАЗ".

В результате ДТП погибли 61-летний мужчина и 34-летняя женщина. Еще два человека, в том числе 9-летний мальчик, были госпитализированы.

Пожарные деблокировали участников ДТП и отключили аккумуляторы транспортных средств для исключения вероятности возгорания.