Фото:
Два человека погибли в ДТП легковушки и грузовика в Починковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня на 202 км автодороги "Нижний Новгород-Саратов" у села Василев Майдан водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "МАЗ".
В результате ДТП погибли 61-летний мужчина и 34-летняя женщина. Еще два человека, в том числе 9-летний мальчик, были госпитализированы.
Пожарные деблокировали участников ДТП и отключили аккумуляторы транспортных средств для исключения вероятности возгорания.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+