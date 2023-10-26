Нижегородцы в рамках проекта "ЗАГС. Новое поколение" узнали особенности регистрации брака Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Нижегородские студенты в рамках регионального проекта "ЗАГС. Новое поколение" ознакомились с особенностями проведения церемонии регистрации брака и с основными требованиями к ведущему торжественной церемонии.

Студенты посетили Нижегородский Дом бракосочетания, который уже больше 60 лет располагается в бывшем особняке купца Иконникова - объекте культурного наследия Нижегородской области.

После экскурсии по свадебным залам заслуженный учитель русского языка и литературы Ирина Бильковская прочитала лекцию о культуре речи, а руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова рассказала об основах профессиональной этики и служебного этикета работников органов ЗАГС.

С участниками проекта поговорили об основных требованиях к внешнему виду ведущего ритуала, постановке голоса, технике речи, навыках владения аудиторией. Затем ребята получили домашнее задание – подготовить авторский текст для проведения церемонии бракосочетания, исходя из полученных знаний о последовательности действий ведущего обряда.

В завершение мероприятия была организована импровизированная свадебная церемония, в ходе которой участники проекта "ЗАГС. Новое поколение" выступили в роли жениха и невесты, свидетелей и родителей молодоженов.

"Наш проект очень заинтересовал участников. Ранее они уже познакомились с историей органов ЗАГС, организацией учета и хранения архивного фонда, а сегодня узнали, как проходят церемонии бракосочетания, какими знаниями и умениями необходимо обладать, чтобы стать ведущим ритуала. Ребята вникают в процесс, стараются. Это очень радует! Ведь в данном случае мы стремимся к популяризации нашей профессии, привлечении молодежи к работе в органах ЗАГС", - рассказала Ольга Краснова.