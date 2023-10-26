Студенты 10 нижегородских вузов представляют регион на Слете студотрядов ПФО "Путешествие в сердце Пармы" Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

Студенты 10 вузов и филиалов, расположенных в регионе, представляют Нижегородскую область на XIII Слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Мероприятие проходит с 26 по 29 октября в Перми при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Как сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, в этом году на мероприятие собралось более 700 участников из всех регионов округа. На слете молодежная общественная организация "Российские студенческие отряды" подводит итоги деятельности за год. Речь идет как о трудовых проектах, которые организуют студотряды, так и о добровольческих, образовательных акциях разного уровня.

"Студенческие отряды – одна из самых многочисленных общественных организаций нашей страны с уникальной историей и традициями. Это большая добрая семья, куда всегда хочется возвращаться, а также с теплотой вспоминать проведенное там время. Движение всегда подставляет плечо государству, благодаря студенческим отрядам решаются серьезные задачи, направленные на развитие экономического потенциала страны и подготовку новых специалистов, востребованных на рынке труда. Уверен, что благодаря опыту, полученному в студенческих отрядах, вы сможете найти свое призвание и реализоваться в профессии", - обратился от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам слета заместитель полпреда Олег Машковцев.

В ПФО действует более 1 000 студенческих отрядов. В день открытия слета в Перми Олег Машковцев также провел совещание о развитии деятельности студенческих отрядов округа и обсудил с руководителями региональных отделений итоги работы и планы на 2024 год. В ходе совещания отмечено, что движение российских студенческих отрядов сегодня – одно из самых массовых в нашей стране, оно насчитывает более 200 тысяч участников в 81 регионе РФ. В ПФО реготделения российских студотрядов работают во всех 14 субъектах.

"Российские студенческие отряды – важный партнер в создании качественной системы профориентации и вовлечения молодежи в трудовую деятельность. Президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам трудового воспитания, в этом направлении приняты серьезные меры, с этого учебного года Указом Президента оно введено в школах. Трудовое воспитание, безусловно, продолжается как в профессиональных образовательных организациях, так и в высших учебных заведениях. Все вы являетесь частью одного из самых значимых для государства процесса", – сказал Олег Машковцев.

В рамках слета участники погружаются в историю, культуру Перми, которая отмечает в 2023 году 300-летие, и знакомятся с ее потенциалом для самореализации молодежи. Гостей ждут площадки, направленные на профессиональное развитие, конкурсы профессионального мастерства, творческие и спортивные события, обмен практиками и стратегические сессии. Впервые в рамках слета пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты".

Как сообщила руководитель нижегородского отделения "Российских студенческих отрядов", студентка химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александра Панова, область представляют 50 человек. Это студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Мининского университета, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного агротехнологического университета, ННГАСУ, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НИУ ВШЭ, ПИМУ, а также нижегородских филиалов НИУ РАНХиГС, Самарского государственного университета путей сообщения и волонтеры.

"Мы соревнуемся в конкурсах профессионального мастерства по направлению педагогики, строительства, медицины, сервисных служб, а также среди отрядов проводников. Бойцы Нижегородского регионального отделения принимают участие в спартакиаде и конкурсе пресс-служб. Обсудим с товарищами из разных регионов развитие своих отделений, выстраивание структуры работы, определим цели и задачи на будущее", - рассказала Александра Панова.

Справка

Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" обеспечивает временной трудовой занятостью студентов и школьников, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, профессиональной подготовкой, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. С 2015 года Слет студенческих отрядов ПФО является традиционным мероприятием, которое поочередно принимают регионы округа. В 2023 году организатором слета является пермское регионального отделение МООО "РСО" при поддержке правительства края.