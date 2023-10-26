Женщину задержали в Сергачском районе за угон автомобиля Происшествия

В Сергачском районе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в угоне автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МВД, в полицию с заявлением об угоне обратился местный житель 1997 года рождения.

Как установили полицейские, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила угон, но не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

После необходимых следственных мероприятий машину вернули владельцу, а на женщину возбудили уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные угнали служебный автомобиль из Перевозской ЦРБ.