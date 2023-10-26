Женщину задержали в Сергачском районе за угон автомобиля

В Сергачском районе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в угоне автомобиля.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского МВД, в полицию с заявлением об угоне обратился местный житель 1997 года рождения.
Как установили полицейские, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила угон, но не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
После необходимых следственных мероприятий машину вернули владельцу, а на женщину возбудили уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что неизвестные угнали служебный автомобиль из Перевозской ЦРБ.
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