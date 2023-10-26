Заплати налоги до 1 декабря
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
29 октября 2023 12:07  [72] Женщину задержали в Сергачском районе за угон автомобиля
29 октября 2023 10:22  [122] Двух наркосбытчиков поймали в Ленинском районе
28 октября 2023 10:36  [308] Два человека погибли в ДТП легковушки и грузовика в Починковском районе
26 октября 2023 11:50  [405] Жительница Богородска перевела более 3,7 млн рублей телефонным мошенникам
25 октября 2023 12:09  [450] Нижегородская прокуратура проверит инцидент с избиением мужчины группой подростков
25 октября 2023 09:45  [440] Неработающая нижегородка лишилась почти 900 тысяч рублей, "ставя на спорт"
24 октября 2023 18:44  [493] Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты возбудили в Кстове
24 октября 2023 12:28  [539] Женщина погибла в ДТП в Краснооктябрьском районе
24 октября 2023 09:36  [636] Два человека погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области 23 октября
21 октября 2023 10:48  [614] Пожар на Б. Покровской, 76 в Нижнем Новгороде произошёл минувшей ночью
Происшествия

Женщину задержали в Сергачском районе за угон автомобиля

29 октября 2023 12:07  [72] Происшествия

В Сергачском районе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в угоне автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МВД, в полицию с заявлением об угоне обратился местный житель 1997 года рождения.

Как установили полицейские, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила угон, но не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

После необходимых следственных мероприятий машину вернули владельцу, а на женщину возбудили уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные угнали служебный автомобиль из Перевозской ЦРБ.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сергачский район Угон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph