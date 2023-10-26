Нижегородцев приглашают на сдачу крови на типирование и танцевальные мастер-классы

С 31 октября по 5 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
31 октября
09.00 -13.00 - типирование крови для донорства костного мозга
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"
17.00 - танцевальный мастер-класс "Бачата"
1 ноября
12.00 - мастер-класс по апсайклингу
13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"
14.00 - йога
15.30 - кинопоказ фильма "Нижний Новгород - карман России"
2 ноября
13.30 - межнациональный концерт-фестиваль в Доме народного единства (ул. Белинского, 9б)
15.00 - цикл лекций "Доктор говорит"
3 ноября
12.00 - занятия по английскому языку
4 ноября
11.00 - мастер-класс по созданию картины в технике "Волшебные нити"
11.00 - выставка "Куклы в национальных костюмах"
Записаться на мастер-классы можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
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