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Нижегородцев приглашают на сдачу крови на типирование и танцевальные мастер-классы

30 октября 2023 09:03  [80] Общество

С 31 октября по 5 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

31 октября
09.00 -13.00 - типирование крови для донорства костного мозга
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"
17.00 - танцевальный мастер-класс "Бачата"

1 ноября
12.00 - мастер-класс по апсайклингу
13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"
14.00 - йога
15.30 - кинопоказ фильма "Нижний Новгород - карман России"

2 ноября
13.30 - межнациональный концерт-фестиваль в Доме народного единства (ул. Белинского, 9б)
15.00 - цикл лекций "Доктор говорит"

3 ноября 
12.00 - занятия по английскому языку

4 ноября
11.00 - мастер-класс по созданию картины в технике "Волшебные нити"
11.00 - выставка "Куклы в национальных костюмах"

Записаться на мастер-классы можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81. 

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Теги:
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