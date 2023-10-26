Нижегородцев приглашают на сдачу крови на типирование и танцевальные мастер-классы Общество

С 31 октября по 5 ноября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

31 октября

09.00 -13.00 - типирование крови для донорства костного мозга

14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"

17.00 - танцевальный мастер-класс "Бачата"

1 ноября

12.00 - мастер-класс по апсайклингу

13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"

14.00 - йога

15.30 - кинопоказ фильма "Нижний Новгород - карман России"

2 ноября

13.30 - межнациональный концерт-фестиваль в Доме народного единства (ул. Белинского, 9б)

15.00 - цикл лекций "Доктор говорит"

3 ноября

12.00 - занятия по английскому языку

4 ноября

11.00 - мастер-класс по созданию картины в технике "Волшебные нити"

11.00 - выставка "Куклы в национальных костюмах"

Записаться на мастер-классы можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.