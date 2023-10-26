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Общество

Рейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили 30 октября

30 октября 2023 09:20  [70] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Рейс авиакомпании "ИКАР" из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили 30 октября.

Как сообщается на сайте "Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова", рейс №EO-810, назначенный на 6:10, отменен.

Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы на прием воздушных судов, предварительно до 02:59 31 октября.

Также в ведомстве призвали соблюдать права пассажиров в связи с инцидентом в аэропорту Махачкалы.

Как сообщалось ранее, несколько рейсов в Анталию и Москву задержаны и отменены в аэропорту Нижнего Новгорода.

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Теги:
Аэропорт
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