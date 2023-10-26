"Дни открытых дверей" пройдут в НГПУ им. Минина

Фото: Мининский университет
Факультетские "Дни открытых дверей" пройдут в Мининском университете в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе университета, старшеклассникам расскажут о студенческой жизни вуза, различных образовательных программах, проходных баллах 2023 года.
Кроме того, абитуриенты смогут пообщаться с деканами факультетов и задать вопросы.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков напомнил, что перед старшеклассниками в этом учебном году будет стоять важный выбор.
"Нам важно, чтобы он был осознанным, а обучение - эффективным. Для этого мы предлагаем более 130 образовательных программ, а также программы дополнительного образования, языковые курсы и многое другое. Кроме того, поддерживаем студентов материально: стипендии в Мининском университете достигают 25 тысяч рублей", - добавил ректор НГПУ.
Ознакомиться с расписанием Дней открытых дверей на факультетах и зарегистрироваться на событие можно по ссылке.
Кроме того, Мининский университет приглашает старшеклассников на осенние каникулярные школы, где абитуриенты познакомятся с преподавателями, разберут задания ЕГЭ и узнают много нового. Подробнее о каникулярной школе Мининского университета по ссылке.
Ранее сообщалось, что Мининский университет начнет сотрудничать с пятью китайскими вузами.
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