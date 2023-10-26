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Бизнес

"ТНС энерго НН" опубликовал список крупнейших должников среди управляющих компаний региона

30 октября 2023 11:02  [66] Бизнес

На официальном сайте гарантирующего поставщика размещен список управляющих компаний-неплательщиков.

По состоянию на 1 октября 2023 года, в Нижегородской области 86 управляющих компаний имеют просроченную задолженность по оплате электроэнергии за три месяца и более. Суммарно они недоплатили ресурсоснабжающей организации более 61 млн рублей. 

В первую пятерку антирейтинга по уровню платежной дисциплины вошли:
ООО "Управляющая компания "Нижегородский Дом" (просроченная задолженность 5,99 млн рублей),
ООО "СтройКомплектСоюз Плюс" (5,87 млн рублей),
ООО УК "Ангара" (5,42 млн рублей),
ООО "ОНИС" (4,97 млн рублей),
ТСЖ "Березовская 106, 108" (4,42 млн рублей).

"ТНС энерго НН" предпринимает в отношении неплательщиков весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. Должникам предлагают варианты досудебного урегулирования и реструктуризацию задолженности, а жителям многоквартирных домов рекомендуют переходить на прямые договоры с гарантирующим поставщиком. 

Ознакомиться с полным списком управляющих компаний-должников можно на сайте "ТНС энерго НН".

Энергетики в очередной раз напоминают, что от высокого уровня платежной дисциплины и конструктивного взаимодействия с организациями в сфере ЖКХ зависит бесперебойное энергоснабжение многоквартирных жилых домов и обеспечение ключевых потребностей населения.

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Теги:
ТНС Энерго
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