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Бизнес

ОМК провела рабочую сессию для ведущих строительных и промышленных компаний

30 октября 2023 11:42  [101] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Группа ОМК провела рабочую сессию для ведущих строительных и промышленных компаний и крупных заказчиков в этой области.

Участники сессии обменялись мнениями о рыночных тенденциях в строительных и монтажных проектах и эффективном управлении материально-техническим ресурсами. На встрече представители отрасли обсудили вызовы в сфере реализации инвестиционных проектов, составили прогноз деловой активности в сегменте промышленного строительства до конца 2023 – начала 2024 годов.

Рост объемов социально-инфраструктурного и промышленного строительства продолжается, а уровень обеспеченности заказами в 2024 году составит более 8 месяцев, что больше, чем в 2023 году. При этом имеет место дефицит ресурсов проектных и подрядных организаций и повышение цен на услуги и оборудование. Поэтому именно сейчас очень важно выстраивание эффективного партнерства между участниками отрасли.

"Во многих отраслях возобновились ранее приостановленные крупные промышленные инвестиционные проекты, прорабатываются новые. В связи с этим необходимо развивать связь с российским бизнес-сообществом – крупными подрядными организациями и заказчиками строительства, устанавливать новые контакты с поставщиками услуг и материалов, чтобы иметь возможность вовремя отреагировать на изменения, увидеть новые перспективные направления и контакты", – отметил директор по инвестициям выксунского завода ОМК Александр Гудков.

Крупнейшее предприятие ОМК расположено в Выксе Нижегородской области, здесь компания осуществляет крупномасштабное промышленное и городское строительство. Так, ОМК вложит в инфраструктуру Выксы Нижегородской области более 24 млрд рублей до 2027 года. В частности, здесь по заказу ОМК построят около 2 тысяч современных квартир для сотрудников предприятия ОМК. Первый дом сдадут в четвертом квартале 2024 года, второй – в первом квартале 2026-го. Уже начинают проектировать еще два жилых комплекса. В рамках концессии, которую инициировала ОМК, в 2026 году в Выксе откроют многопрофильный медицинский центр, который будет обслуживать около 170 тыс. жителей города и нескольких ближайших районов. Новый медцентр станет еще одной крупной стройкой в городе. Также в Выксе начинается строительство комплекса корпоративного университета ОМК, объектов индустриально-туристического центра "Шухов-парк" и другие объекты.

"На протяжении более 20 лет группа ОМК является стабильным заказчиком услуг в сфере проектирования, строительства, выступает генеральным подрядчиком. Мы открыты к взаимодействию и развитию, готовы использовать новые технологии и инструменты, в том числе в области цифровизации. Благодарим наших партнеров за участие в сессии и их ценный опыт. Мы считаем важным развитие деловых связей внутри экспертного сообщества, будем поддерживать контакты с нашими партнерами и привлекать к сотрудничеству новых. Следующую рабочую сессию планируем провести весной 2024 года", – отметила руководитель центра компетенций управления эффективностью инвестиций группы ОМК Ирина Рябова.

Ранее сообщалось, что ВМЗ дополнительно перечислил в бюджет региона 22 млн рублей.

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Теги:
Выкса ОМК Строительство
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