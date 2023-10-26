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Строительство деревянных домов: особенности и преимущества

30 октября 2023 11:56  [83]

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Строительство домов под ключ – уникальная возможность получить помощь высококвалифицированных специалистов, которые прекрасно понимают, что от них требуется. Современные технологии дают возможность возвести капитальный дом в короткий временной промежуток, который ничем не будет уступать каменным аналогам.

Для того, чтобы дом отвечал всем заявленным требованиям, нужно подобрать строительную компанию, которая будет надежной. Наличие всего необходимого оборудования и высококвалифицированные специалисты – залог успеха. Компания «Дома от Михалыча» имеет собственное производство в Краснобаковском районе. Специалисты занимаются строительством в разных регионах нашей страны. Наши клиенты остаются довольны, потому что получают именно то, на что надеются.

Строительство деревянных домов: основные особенности, на которые стоит обратить внимание

Мы – специалисты, которые знаем все о деревянных домах. Нам под силу построить дом в Москве и Московской области, в Нижнем Новгороде и других регионах. Основа – это готовый проект. Мы не используем «сырое» дерево, которое потом будет усыхать. Мы строим из сухого бруса.

Деревянный материал приобретается у проверенных поставщиков и тщательно проверяется специалистами. Строители прекрасно понимают, что от качества материала зависит результат.

Основные плюсы

Про преимущества деревянных домов можно рассуждать долго. У готовых строений огромное количество положительных качеств. На них мы и обратим внимание:

  1. Отличный микроклимат внутри помещения. Люди, которые живут в деревянном доме, ни за что не променяют его на каменное строение. В деревянном доме жить полезно и приятно.
  2. Низкая теплопроводность. Стены деревянного дома отлично сохраняют тепло и не пускают в дом холод. В результате, в доме тепло даже в самые лютые холода.
  3. Не потребуется тратиться на вентиляцию. Не нужно будет покупать и кондиционер. В доме будет прохладно и свежо.
  4. Не нужно возводить большой фундамент, т.к. масса деревянного дома меньше, чем построенного из кирпича. Следовательно, затраты на построение фундамента будут минимальными.
  5. Если в процессе строения специалисты смогут сделать толщину стен нормальной, то их не придется утеплять. В регионах, где нет сильных морозов и зима довольно теплая, нет необходимости тратиться не утепление. В доме не придется даже делать ремонт.

Жизнь в деревянном доме требует соблюдать ряд правил. К примеру, в деревянном доме не стоит курить и постоянно следить за электроприборами. Их стоит выключать.

Фото с сайта ООО «Форестер». дома-от-михалыча.рф

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