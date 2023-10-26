Потепление до +13° придёт в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Уходящая неделя отметилась первым по-настоящему зимним вторжением: среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки, сформировался первый временный снежный покров. Но на этой неделе синоптическая ситуация изменится, и в Нижегородскую область придёт тёплый атмосферный фронт, который принесёт аномально тёплые воздушные массы.

В понедельник днём ещё прогнозируется минусовая температура, но приближение циклона станет ощутимым: небо затянут облака, пойдёт снег, а к вечеру - локальные ледяные дожди, постепенно переходящие в дожди. А к ночи заметно потеплеет: с -1...-2° до +1…+4°.

Во вторник регион окажется в тёплом секторе атлантического циклона. Местами пройдут дожди, смывая остатки снежного покрова, а температура повысится до +2…+5°. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +2°

Среда станет самым тёплым днём предстоящей недели: выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до +10…+13°. Но при этом южный ветер усилится до 6 м/с.

В четверг снова пойдут дожди, местами даже ливни, а температура днём уже не поднимется выше +9°. Атмосферное давление опустится до 737-739 мм рт.ст.

В конце рабочей недели ожидается резкий обвал холода: днём +1...+3°, а ночью - до 0°.

Но возвращения зимы метеорологи пока не прогнозируют.