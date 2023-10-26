Выездное совещание с директорами ТО Нижегородской областной фармации прошло в Арзамасе Общество

Плановое совещание руководителей ГП НО "НОФ" с директорами всех 11 территориальных объединений (ТО) проходило на базе Арзамасского Территориального управления. В мероприятии приняли участие: генеральный директор госпредприятия Павел Ястребов, первый заместитель генерального директора Анна Фаянс, заместитель генерального директора по розничной сети Равия Амочкина, а также другие руководители госпредприятия и начальники управлений: маркетинга и закупок розничной сети; информационных технологий; по работе с персоналом.

Рабочая программа началась с посещения подразделений сети "Госаптека" в городе Арзамасе. Участники совещания побывали, в том числе, в производственной аптеке, которая поставляет экстемпоральные лекарственные средства во все южные районы Нижегородской области, входящие в Арзамасское ТО. Коллеги осмотрели клиентские зоны и внутренние помещения аптек, обменялись опытом относительно организации рабочих процессов, сравнили условия хранения лекарственных препаратов и медизделий, а также стандарты обслуживания клиентов.

Открывая дискуссионную программу совещания, генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов рассказал коллегам об итогах работы общего собрания Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС), которое прошло 19 октября в Москве. "Руководители государственных аптечных сетей со всей России, которые приехали на собрание АГАС, выразили единую позицию, что именно государственные аптечные сети должны на региональном уровне стать опорой для профильных государственных структур в реализации федеральной повестки по обеспечению лекарственной безопасности населения", - подчеркнул Павел Ястребов и добавил, что розничная аптечная сеть "Госаптека" должна планомерно развиваться в условиях рынка, продолжая при этом выполнять свою главную социальную функцию – обеспечение доступности лекарственной помощи в самых отдаленных и малочисленных районах Нижегородской области.

В этой связи участники совещания обсудили вопрос об открытии новых подразделений сети "Госаптека". Руководители Территориальных управлений внесли свои предложения по оптимизации внутренней процедуры, связанной с открытием новых точек, и поделились опытом и возможностями для ускорения процессов, связанных с согласованием и лицензированием новых аптек.

Следующее плановое совещание договорились посвятить развитию производственных отделов в подразделениях сети "Госаптека". Павел Ястребов сообщил, что данный вопрос также активно обсуждался на общем собрании АГАС. При этом, руководители аптечных сетей России, приглашенные эксперты и представители власти сошлись во мнении, что в современных условиях именно государственные аптечные сети в состоянии в короткие сроки и максимально надежно возобновить изготовление лекарств по индивидуальным рецептам.

Напомним, что по итогам открытого Общего собрания Ассоциации государственных аптечных сетей Павел Ястребов был переизбран председателем Правление АГАС на новый срок.