Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Заплати налоги до 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2023 12:28  [57] Апарт-отель планируется построить на улице Звездинка в Нижнем Новгороде
30 октября 2023 12:15  [84] Выездное совещание с директорами ТО Нижегородской областной фармации прошло в Арзамасе
30 октября 2023 12:07  [91] Потепление до +13° придёт в Нижегородскую область на этой неделе
30 октября 2023 11:26  [137] Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе площади Сенной
30 октября 2023 11:16  [108] Дмитрий Вахруков: "Нижний Новгород является одним из самых востребованных туристических центров страны"
30 октября 2023 09:48  [191] "Дни открытых дверей" пройдут в НГПУ им. Минина
30 октября 2023 09:20  [152] Рейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу отменили 30 октября
30 октября 2023 09:03  [136] Нижегородцев приглашают на сдачу крови на типирование и танцевальные мастер-классы
29 октября 2023 16:13  [250] Коммунальные службы в Нижнем Новгороде продолжают убирать снег
29 октября 2023 11:02  [325] Студенты 10 нижегородских вузов представляют регион на Слете студотрядов ПФО "Путешествие в сердце Пармы"
Общество

Выездное совещание с директорами ТО Нижегородской областной фармации прошло в Арзамасе

30 октября 2023 12:15  [84] Общество

Плановое совещание руководителей ГП НО "НОФ" с директорами всех 11 территориальных объединений (ТО) проходило на базе Арзамасского Территориального управления. В мероприятии приняли участие: генеральный директор госпредприятия Павел Ястребов, первый заместитель генерального директора Анна Фаянс, заместитель генерального директора по розничной сети Равия Амочкина, а также другие руководители госпредприятия и начальники управлений: маркетинга и закупок розничной сети; информационных технологий; по работе с персоналом.

Рабочая программа началась с посещения подразделений сети "Госаптека" в городе Арзамасе. Участники совещания побывали, в том числе, в производственной аптеке, которая поставляет экстемпоральные лекарственные средства во все южные районы Нижегородской области, входящие в Арзамасское ТО. Коллеги осмотрели клиентские зоны и внутренние помещения аптек, обменялись опытом относительно организации рабочих процессов, сравнили условия хранения лекарственных препаратов и медизделий, а также стандарты обслуживания клиентов. 

Открывая дискуссионную программу совещания, генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов рассказал коллегам об итогах работы общего собрания Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС), которое прошло 19 октября в Москве. "Руководители государственных аптечных сетей со всей России, которые приехали на собрание АГАС, выразили единую позицию, что именно государственные аптечные сети должны на региональном уровне стать опорой для профильных государственных структур в реализации федеральной повестки по обеспечению лекарственной безопасности населения", - подчеркнул Павел Ястребов и добавил, что розничная аптечная сеть "Госаптека" должна планомерно развиваться в условиях рынка, продолжая при этом выполнять свою главную социальную функцию – обеспечение доступности лекарственной помощи в самых отдаленных и малочисленных районах Нижегородской области. 

В этой связи участники совещания обсудили вопрос об открытии новых подразделений сети "Госаптека". Руководители Территориальных управлений внесли свои предложения по оптимизации внутренней процедуры, связанной с открытием новых точек, и поделились опытом и возможностями для ускорения процессов, связанных с согласованием и лицензированием новых аптек. 

Следующее плановое совещание договорились посвятить развитию производственных отделов в подразделениях сети "Госаптека". Павел Ястребов сообщил, что данный вопрос также активно обсуждался на общем собрании АГАС. При этом, руководители аптечных сетей России, приглашенные эксперты и представители власти сошлись во мнении, что в современных условиях именно государственные аптечные сети в состоянии в короткие сроки и максимально надежно возобновить изготовление лекарств по индивидуальным рецептам. 

Напомним, что по итогам открытого Общего собрания Ассоциации государственных аптечных сетей Павел Ястребов был переизбран председателем Правление АГАС на новый срок.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph